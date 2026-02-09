Сподели close
САЩ прихванаха танкер в Индийския океан, за който се твърди, че е действал в нарушение на американските санкции. Това беше посочено в изявление на Пентагона, публикувано на X.

Според публикацията, американските военни са "провели инспекция, прихващане и операция по качване на борда на ''Aquila II'' в зоната на отговорност на Индо-Тихоокеанското командване на САЩ без инциденти“. В изявлението се твърди, че танкерът е действал в нарушение на "карантината, действаща за санкционирани кораби в Карибите“.

Пентагонът заяви, че американските сили са "проследили и преследвали“ танкера по пътя "от Карибите до Индийския океан“. В изявлението не се предоставят никакви подробности относно прихванатия кораб.