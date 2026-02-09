X.
Според публикацията, американските военни са "провели инспекция, прихващане и операция по качване на борда на ''Aquila II'' в зоната на отговорност на Индо-Тихоокеанското командване на САЩ без инциденти“. В изявлението се твърди, че танкерът е действал в нарушение на "карантината, действаща за санкционирани кораби в Карибите“.
Пентагонът заяви, че американските сили са "проследили и преследвали“ танкера по пътя "от Карибите до Индийския океан“. В изявлението не се предоставят никакви подробности относно прихванатия кораб.
САЩ прихванаха нов танкер в Индийския океан
When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026
Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9
