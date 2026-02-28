Sky News.
То също така призовава американските граждани да не пътуват до страната.
"Американското посолство настоятелно призовава американските граждани в южния Ливан, близо до границите със Сирия, в бежанските лагери и в квартал Дахие в Бейрут да напуснат незабавно тези райони“, се добавя в изявлението.
"Американците, които решат да не напускат страната в този момент, трябва да подготвят планове за действие в случай на влошаване на ситуацията.“
САЩ призовават гражданите си да напуснат Ливан
©
Още по темата
/
Йотова за конфликта в Близкия Изток: В постоянен контакт съм със съответните български институции
19:58
ГЕРБ - СДС: Служебното правителство има временен мандат, парламентът има демократична легитимност!
17:47
Нейнски: 11 400 са българските граждани в района на конфликта, имаме готовност за евакуация във всеки един момент
16:55
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
16:53
Още от категорията
/
Мадуро иска прекратяване на делото срещу него, твърди, че САЩ са блокирали средствата му за правна защита
27.02
Проф. Кръстева: Залогът на изборите в Унгария – да остане в общоевропейското пространство или да продължи по пътя, очертан от Тръмп и Орбан
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.