Американското посолство в Бейрут призовава гражданите на САЩ да "напуснат Ливан сега, докато все още има търговски възможности“, предава Sky News.

То също така призовава американските граждани да не пътуват до страната.

"Американското посолство настоятелно призовава американските граждани в южния Ливан, близо до границите със Сирия, в бежанските лагери и в квартал Дахие в Бейрут да напуснат незабавно тези райони“, се добавя в изявлението.

"Американците, които решат да не напускат страната в този момент, трябва да подготвят планове за действие в случай на влошаване на ситуацията.“