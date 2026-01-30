САЩ публикува над три милиона страници от "досиетата Епстийн"
Последното съобщение от ведомството идва повече от месец след изтичането на определения от Конгреса краен срок за публикуване.
По-рано този месец служители заявиха, че са публикували по-малко от 1 процент от досиетата, свързани с Епстийн, позовавайки се на трудната задача за преглеждане на страници и редактиране на чувствителна информация за жертвите".
"Днес съм тук, за да говоря за спазването от страна на министерството на задълженията му за предоставяне на информация", заявява той.
"Днес публикуваме и писмо, което изпращаме до Конгреса, както и различни вътрешни протоколи, свързани с нашето разследване".
Той посочва, че министерството на правосъдието предоставя "повече от три милиона страници, включително над 2000 видеоклипа и 180 000 изображения".
"Това означава, че министерството е предоставило приблизително 3,5 милиона страници в съответствие със закона.“
Тод Бланш говори за жертвите на Джефри Епстийн, че "ертвите на Епстий са преживели неописуема болка и никой не бива да подлага това на съмнение".
"Има разочарование, разбирам откъде идва то. Само от това, което знаем за Епстийн се надявам, че работата, която мъжете и жените в този отдел са свършили през последните два месеца, ще доведе до приключване на случая".
