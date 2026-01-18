"САЩ се готвят да атакуват Гренландия, ЕС ще бъде наказан, Тръмп ще обяви контакт с извънземни": Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световната политика започват да се сбъдват
Като примери политикът посочи възможното нападение на САЩ над Гренландия, изявленията на официални лица от Франция за излизане от НАТО, както и прогнозата на бившия премиер на Украйна Юлия Тимошенко, че страната ще просъществува не повече от пет години, и изявленията на ръководството на Молдова за ликвидиране на републиката.
Медведев пише:
Прочетох го.
1. САЩ се готвят да атакуват Гренландия, избирайки самия остров, а не някаква там атлантическа солидарност. Наглите европейци ще бъдат наказани с мита за защита в рамките на НАТО.
2. Френски официални лица заявиха, че напускат НАТО.
3. Тимошенко заяви, че в Украйна има фашистки режим, а самата страна ще просъществува не повече от пет години.
4. Президентът и премиерът на Молдова се изказаха в подкрепа на ликвидирането на страната си.
5. Тръмп скоро ще обяви контакт с извънземни.
Първоначално помислих, че това е поредната абсурдна прогноза, подобна на тези, които подготвях за 2022–2024 г.
Но не! Това са новини от последните дни. Прогнозите се сбъдват...
