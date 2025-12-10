САЩ удължиха лиценза за операции с петролната компания "Лукойл“ и нейните дъщерни предприятия за продажба на Lukoil International GmbH (LIG, притежава чуждестранни активи на "Лукойл“) до 17 януари 2026 г. Това се посочва в съответния документ, публикуван на сайта на американското министерство на финансите.Предишният срок на действие на лицензията за операции, свързани с продажбата на чуждестранни активи на "Лукойл“, изтичаше на 13 декември.На 23 октомври министерството на финансите на Съединените щати обяви налагането на санкции срещу най-големите петролни компании в Русия.На 27 октомври "Лукойл“ обяви намерението си да продаде чуждестранните активи на компанията поради наложените ограничения. По-късно оттам съобщиха, че компанията води преговори за продажбата на международните си активи с няколко потенциални купувачи.