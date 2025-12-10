САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"
©
Предишният срок на действие на лицензията за операции, свързани с продажбата на чуждестранни активи на "Лукойл“, изтичаше на 13 декември.
На 23 октомври министерството на финансите на Съединените щати обяви налагането на санкции срещу най-големите петролни компании в Русия.
На 27 октомври "Лукойл“ обяви намерението си да продаде чуждестранните активи на компанията поради наложените ограничения. По-късно оттам съобщиха, че компанията води преговори за продажбата на международните си активи с няколко потенциални купувачи.
Още по темата
/
Reuters: На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите си с активи на "Лукойл"
09.12
САЩ глобиха със 7 млн. долара компания, свързана със санкционирания руски олигарх Олег Дерипаска
06.12
Още от категорията
/
Юлиан Войнов: За момента това е единственият път, по който Европа може да реагира на тези геополитически сътресения
09.12
Габриела Руменова за китайските продукти: Стоките могат да са опасни заради начина, по който са изработени
09.12
Безлов за корупционния скандал в ЕС: По-сериозни последици би имало от разследване на митнически нарушение и злоупотреби с ДДС
09.12
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
03.12
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп пред Politico: Европа е западаща група от нации, ръководена...
14:55 / 09.12.2025
Гръцките фермери вдигнаха блокадата на едно от летищата на Крит
10:40 / 09.12.2025
Проучване посочи големия риск от продуктите на платформите Temu и...
09:31 / 09.12.2025
Безлов за корупционния скандал в ЕС: По-сериозни последици би има...
09:11 / 09.12.2025
Япония издаде предупреждение за мегаземетресение
09:09 / 09.12.2025
Тръмп: Европа върви в много лоша посока
09:09 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.