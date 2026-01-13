ТАСС.
На 12 януари ведомството публикува прессъобщение, в което нарича Вартоломей "антихрист в расо“ и "дявол в плът, обсебен от идеята да измести руското православие от територията на балтийските държави“. СВР твърди, че в това му помагат британските специални служби, "подхранващи русофобските настроения в европейските страни“, както и "местните националисти и неонацисти“.
"Агресивните апетити“ на константинополския патриарх, твърдят от СВР, се разпростират и върху други европейски страни. Така в прессъобщението го обвиняват и в намерение да предостави автокефалия на Черногорската православна църква, за да "нанесе удар на "особено упоритата“ Сръбска православна църква“.
"Според информация, постъпила в СВР, Константинополският патриарх Вартоломей, който раздели православна Украйна, продължава своята разколническа дейност в православната църковна сфера“, се посочва в прессъобщението.
"В църковните среди отбелязват, че Вартоломей буквално разкъсва живото Тяло на Църквата. По този начин той се уподобява на лъжепророците, за които се говори в Проповедта на планината: "Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете.“ (Матей. 7:15-16), посочват още от СВР.
Руската православна църква прекъсна евхаристично общение с Константинополския патриархат през 2018 г. на фона на решението да предостави автокефалия (независимост) на Православната църква на Украйна. Освен това, константинополският патриарх Вартоломей неведнъж е изразявал неодобрение към мащабната руска инвазия в Украйна.
СВР Русия: Патриарх Вартоломей е "антихрист в расо", обсебен от идеята да измести руското православие от територията на балтийските държави
