Световната здравна организация излезе с официално предупреждение относно "черният дъжд“, който вали над Иран, след ударите по нефтопреработвателните съоръжения. Според СЗО, цитирана от The Times of Israel, има риск от сериозни респириторни проблеми. Поради тази причина организацията подкрепя препръката на Иран гражданите да останат по домовете си.

СЗО, която има офис в Иран и работи с властите по въпроси, свързани със здравни извънредни ситуации, заявява, че тази седмица е получила множество сигнали за дъжд, наситен с нефт. В понеделник Техеран беше задушен от черен дим, след като беше ударена нефтена рафинерия, в ескалация на ударите по вътрешните енергийни доставки на Иран като част от кампанията на САЩ и Израел.

"Черният дъжд и киселинният дъжд, който го съпътства, са наистина опасни за населението, главно за дихателната система“, заяви говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер на пресконференция в Женева, добавяйки, че Иран е посъветвал хората да останат в закрити помещения.

На въпроса дали СЗО подкрепя този съвет, той отговаря: "Предвид риска, който съществува в момента - удари по съоръженията за съхранение на петрол рафинерии, предизвикващи пожари и сериозни проблеми с качеството на въздуха, това определено е добра идея.“

Видео, изпратено до Reuters от служител на СЗО, показва как чистач почиства черна течност от входа на офиса в Техеран на 8 март.

Reuters не потвърди въпреки кадрите.