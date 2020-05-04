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|ÑÇÎ ñ âàæíà èíôîðìàöèÿ çà èìóíèòåòà ñëåä áîëåäóâàíå îò êîðîíàâèðóñ
Îêîëî 300 ïàöèåíòè â Þæíà Êîðåÿ ñà äàëè ïîëîæèòåëíè ïðîáè çà COVID-19 íÿêîëêî ñåäìèöè, ñëåä êàòî ñà îçäðàâåëè.
"Íÿêîè ïàöèåíòè, êîèòî ñà äàëè îòðèöàòåëíè ïðîáè, ñëåä ñåäìèöà, äâå èëè ïîâå÷å ñà ñ ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò. Òîâà, êîåòî ñå ñëó÷âà, å, ÷å äîêàòî äðîáîâåòå ñå âúçñòàíîâÿâàò, â òÿõ îñòàâàò ìúðòâè êëåòêè. Ïðè èçñëåäâàíå ñ PCR, èìåííî òå äàâàò ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò. Òîâà íå å èíôåêöèÿ, íå å ïîâòîðíî çàðàçÿâàíå, íå å ïîâòîðíî àêòèâèðàíå, âñúùíîñò òîâà å ÷àñò îò ëå÷åáíèÿ ïðîöåñ.
Îùå ïðåç ôåâðóàðè Êèòàé ñúîáùè çà ïúðâè ñëó÷àé íà èçëåêóâàí ïàöèåíò, äàë ïî-êúñíî ïîëîæèòåëíà ïðîáà. Ïîäîáíè ñëó÷àè ñà ðåãèñòðèðàíè è â ßïîíèÿ",
êàçà Ìàðèÿ âàí Êåðêõîâå, òåõíè÷åñêè åêñïåðò îò ÑÇÎ:
"Ìîãàò ëè õîðàòà äà ñå çàðàçÿò ïîâòîðíî? Òîâà, êîåòî çíàåì äîñåãà, å, ÷å êîãàòî íÿêîé ñå çàðàçè ñ COVID-19, ñúçäàâà àíòèòåëà è òå èçãðàæäàò èìóíèòåò åäíà, äâå èëè òðè ñåäìèöè ñëåä èíôåêöèÿòà. Íî ñåãà ñå îïèòâàìå äà ðàçáåðåì äàëè òàçè ðåàêöèÿ îçíà÷àâà, ÷å òå ðàçïîëàãàò ñ èìóíèòåò, äàëè èìàò ñèëíà çàùèòà ñðåùó çàðàçàòà è àêî å òàêà, êîëêî äúëãî òðàå èìóííàòà çàùèòà.
Îòãîâîðúò ñêîðî ìîæå äà áúäå îòêðèò âúâ Âî - ìàëêîòî èòàëèàíñêî ñåëèùå, êîåòî ñå ïðåâúðíà â ñâîåîáðàçíà ñâåòîâíà ëàáîðàòîðèÿ çà ïðîó÷âàíå íà ðàçâèòèåòî íà âèðóñà è èçãðàæäàíåòî íà èìóííàòà çàùèòà. Âúâ Âî áåøå ðåãèñòðèðàí ïúðâèÿ ñìúðòåí ñëó÷àé íà Àïåíèíèòå", äîïúëíè òÿ, öèòèðàíà îò ÁÍÒ.
Ñëåä ñìúðòòà íà 89-ãîäèøíèÿ ìúæ, 3-õèëÿäíèÿò ãðàä áåøå ïîñòàâåí ïîä êàðàíòèíà è íà âñè÷êè æèòåëè áÿõà íàïðàâåíè òåñòîâå. Òîãàâà 89 äóøè äàäîõà ïîëîæèòåëíè ïðîáè. Ïîñëåäâà ïúëíà "ñàìîèçîëàöèÿ" íà íàñåëåíèåòî. Ñëåä 9 äíè òåñòîâåòå áÿõà ïîâòîðåíè. Ñåãà íàñåëåíèåòî íà Âî å òåñòâàíî çà òðåòè ïúò.
"Ùå èìàìå ïî÷òè ïåðôåêòíà êàðòèíà çà ðàçâèòèåòî íà âèðóñà. Ùå ðàçáåðåì êîé, êàê è çàùî å ðàçâèë àíòèòåëà. Ùå èìàìå è ãåíåòè÷íî ïðîó÷âàíå çà èìóííàòà ñèñòåìà", èíôîðìèðà Ñòåôàíî Ìåðèëèàíî, ïðåäñåäàòåë â Óíèâåðèñèòåòà ïî ìåäèöèíà îò Ïàäóà.
Òðåòî òåñòâàíå íà íàñåëåíèåòî âúâ Âî ïðèêëþ÷âà óòðå.
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12:30 / 02.05.2020
Âàðíåíñêè ëåêàð: Áåçñìèñëåíî å äà ñå ñúçäàâà âàêñèíà ñðåùó COVID-19
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