Само за час: Втори силен трус удари Турция
Последният трус е на 60 км югоизточно от Балъкесир, в 10:54часа местно време (09:54 българско време), на 9 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 10 км.
Преди около час бе регистриран трус от 4.5 по скалата на Рихтер.
"Фокус" припомня, че на 27 октомври вечерта, в същия район бе регистрирано земетресение с магнитуд 6.1 по скалата на Рихтер, трусът бе усетен и в България. В Турция бяха регистрирани над 100 вторични труса.
