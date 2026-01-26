Mirror.
Самолетът на Lufthansa, след излитане от летище Лион Сент-Екзюпери, първо е направил кръг над Лион, а малко - по късно е започнал да се отклонява от маршрута. След забелязване на проблема, екипажът е подал сигнал и е получил инструкция от контрола на въздушното движение, да отклони самолета към Женева за аварийно кацане.
Изданието посочва, че при получаване на информация за отклонението на самолета, екипът за реагиране при извънредни ситуации е бил разположен на пистата на летището в Женева в очакване на самолета.
Пътническият самолет "бомбардиер“ CRJ-900 на германската авиокомпания е бил във фаза на издигане, когато екипажът е регистрирал "системната нередност“ и незабавно е започнал аварийна процедура.
Самолет на Lufthansa извърши аварийно кацане в Женева
