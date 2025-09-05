Tanjug.
Пътниците в момента се намират на терминала, където очакват решението на авиокомпанията за продължаване на пътуването.
Зесега не се дават подробности за причините довели до аварийното кацане.
Всички съответни оперативни служби на летище Белград бяха незабавно на разположение на място.
Летище "Никола Тесла“ без прекъсване е отворено за трафик и продължава да работи нормално.
