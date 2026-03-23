BNO News. Машината C-130 Hercules превозвала военни и излетяла от летището Пуерто Легизамо, но почти веднага след това се разбила в гориста местност.
При падането си самолетът избухнал в пламъци. На мястото на катастрофата пристигнали военни и местни жители, но към момента няма яснота дали има оцелели.
Министърът на отбраната на Колумбия Педро Санчез обяви, че военните са започнали разследване на причините за инцидента.
текст: Милен Кандарашев
Самолет със 110 души на борда се разби в Колумбия
