Самолет със 110 души на борда се разби при излитането си в южната част на Колумбия, близо до граница с Перу, предава. Машината C-130 Hercules превозвала военни и излетяла от летището Пуерто Легизамо, но почти веднага след това се разбила в гориста местност.При падането си самолетът избухнал в пламъци. На мястото на катастрофата пристигнали военни и местни жители, но към момента няма яснота дали има оцелели.Министърът на отбраната на Колумбия Педро Санчез обяви, че военните са започнали разследване на причините за инцидента.