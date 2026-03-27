По-скъпи самолетни екскурзии – прогнозата е на експерти от бранша, а причината – ръстът на самолетното гориво след скока в цената на петрола.Атанас Лазаров обмисля почивка в Анталия и евентуално поскъпване на туристическия пакет не го притеснява, за да отложи пътуването. Проверява и по-далечни и дестинации."Сега до Филипините един билет излиза около 1000 евро, ако е до 1500 би било поносимо, но от тази граница нагоре става скъпо“, казва пред bTV Лазаров.За разлика от него Лидия Димитрова, която се е завърнала скоро от САЩ, казва, че не би пътувала при поскъпващи самолетни билети.От петролната и газова асоциация отчитат, че ръстът в цената на керосина, който е петролен продукт, е значителен."Ако преди войната цената варираше 700-750 долара за метричен тон, в момента цената е двойна – около 1550 долара, керосина се ползва и за военните действия“, коментира Светослав Бенчев, председател на асоциацията.Туристическият бранш пък отчита вече по-скъпи самолетни билети и казва, че на този фон не е възможно самолетните екскурзии да не поскъпват."От днес натам няма как – ние сме подвластни на енергията и тя така или иначе е основен компонент, така че цената ще бъде актуализирана с надбавките, които се предлагат на пазара“, обяснява Павлина Илиева от обединение "Бъдеще за туризма“.От бранша казват, че не очакват при закупени вече пакети цените да се променят, но ако компания повиши цените, потребителят има права."Ако пакетната цена е по-висока от 8%, тогава вече клиентът има право да се откаже – да замени пътуване или съответно за възстанови сума“, допълва Илиева.Освен това компанията е длъжна да предупреди клиента си 21 дни преди отпътуването, ако има корекция в цената.