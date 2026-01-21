Metro.
Самолетът на американския президент е кацнал с три часа закъснение. Екипажът на модифицирания Boeing 747-200B е решил да прекрати първоначалния полет поради незначителна неизправност.
Очаква се Тръмп да се обърне към делегатите и световните лидери в 14:30 ч. местно време (15:30 ч. българско време).
Вчера беше съобщено, че президентът на САЩ няма да провежда лични разговори с Володимир Зеленски по време на предстоящия форум в Давос. По-късно Зеленски обяви, че няма да присъства на форума и ще остане в Украйна, за да координира възстановяването на енергийния сектор на страната след руските атаката през нощта.
Световният икономически форум е швейцарска неправителствена организация, която ежегодно е домакин на срещи, събиращи бизнес лидери, политически лидери и експерти от различни области. СИФ има приблизително 1000 големи компании и организации като членове. Събитието през 2026 г. ще се проведе от 19 до 23 януари, с тема "Духът на диалога“.
Самолетът на Тръмп кацна в Швейцария
©
Още по темата
/
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
19.01
Тръмп "наказа" с 10-процентни мита осем държави от Европа: Тарифите ще бъдат отменени, ако Гренландия бъде продадена на САЩ
17.01
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
Още от категорията
/
"САЩ се готвят да атакуват Гренландия, ЕС ще бъде наказан, Тръмп ще обяви контакт с извънземни": Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световната политика започват да се сбъдват
18.01
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на политическото безсилие и нараненото его на Тръмп
16.01
Андрей Ковачев: За всички продукти, които биха застрашили европейските производители, ще има защитни мерки
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
МВнР с предупреждение за пътуващите през Сърбия!
10:47 / 20.01.2026
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасна на 40...
10:48 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.