Самолетът на руската делегация лети над Аляска
Руският правителствен самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд "Россия“, полет RSD 381, излетя от руското летище "Внуково“ близо до Москва в 7:50 и се насочва към град Анкъридж в американската Аляска, където трябва да кацне приблизително в 6:43 сутринта в петък по местно време и в 17:43 часа българско време.
Според информацията на Flightradar, в момента самолетът лети над континенталната част на Аляска. Той не се придружава от нито един самолет, идентифициран от службата.
Кой се намира на борда на самолета и дали на него лети, в частност, Владимир Путин, все още не е известно.
В същото време руските медии, позовавайки се на източници, съобщават, че в състава на руската делегация, която ще участва в срещата на Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж в петък, ще участва специалният представител на Путин по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.
Както бе съобщено, срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август в Аляска, във военната база Елмендорф-Ричардсън в град Анкъридж. Президентът на САЩ възнамерява да се фокусира върху въпроса за прекратяване на войната в Украйна, и сътрудничеството межди двете страни.
