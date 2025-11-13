Сподели close
Френският президент Никола Саркози (от 2007г. до 2012 г.) ще обжалва присъдата си по делото за предполагаемото финансиране на предизборната му кампания от Либия на 16-ти март. Това съобщи апелативният съд в Париж днес, предава France24.

През септември Саркози беше признат за виновен в опит да получи незаконно финансиране от режима на Муамар Кадафи за кампанията, довела до избирането му. Той беше осъден на пет години затвор, но излежа само 20 дни в парижкия затвор "Ла Сант", след като съдия нареди освобождаването му в понеделник, 10-ти ноември.

70-годишният Саркози незабавно обжалва решението, а апелативният съд уточни, че до приключването на обжалването той отново се счита за невинен. 

По време на разследването прокурорите твърдят, че помощниците на Саркози са сключили сделка с Кадафи през 2005 г., обещавайки му помощ за възстановяването на международния му имидж в замяна на подкрепа за кампанията му. Разследването е свързано с бомбардировките над Локърби и Нигер през 1988 и 1989 г., при които загинаха стотици пътници. Съдът призна Саркози за виновен в престъпен заговор, но не установи, че самият той е получил или използвал средствата за кампанията.