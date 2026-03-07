Times of Israel.
Принц Халид заяви в социалните мрежи след срещата с командващия пакистански военни, че двамата са ''обсъдили иранските атаки срещу кралството и мерките, необходими за спирането им''.
''Подчертахме, че подобни действия подкопават регионалната сигурност и стабилност и изразихме надежда, че иранската страна ще прояви мъдрост и ще избегне погрешни преценки'', добави той.
Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, съобщи за поне две атаки с дронове по-рано тази седмица, насочени към рафинерията ''Ras Tanura'' на изток.
Министерството на отбраната публикува по-рано в X, че ''балистична ракета, изстреляна към военновъздушната база ''Prince Sultan'' югоизточно от столицата Рияд, е била ''прихваната и унищожена''.
Официалната саудитска прес агенция по-късно съобщи за друга ракетна атака срещу същата база, заявявайки, че тя също е била прихваната, цитирайки говорител на министерството на отбраната.
Информационната агенция съобщи и за серия от атаки с дронове, насочени към нефтеното находище ''Shaybah'' близо до границата с Емирствата.
Атаките са част от ескалация на конфликта в Близкия изток, която започна на 28 февруари, след като Съединените щати и Израел започнаха военна кампания срещу Иран.
