Италианската полиция използва сълзотворен газ и водно оръдие по десетки протестиращи, които хвърляха фойерверки и се опитаха да излязат на магистрала близо до зимната олимпийска площадка вчера вечерта, пишеКраткият сблъсък се случи в края на мирно шествие на хиляди души срещу екологичното въздействие на Игрите и присъствието на американски агенти в Италия. Местни медии съобщават, че към този момент има шестима арестувани.По-рано група маскирани протестиращи бяха задействали димни бомби и фойерверки на мост с изглед към строителна площадка на около 800 метра от Олимпийското селище, където живеят около 1 500 спортисти.Полицейски ванове зад временна метална ограда обезопасяваха пътя към селището на спортистите, но протестът се отклони, продължавайки по траектория към залата в Сантаджулия.Демонстрацията съвпадна и с посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Милано като ръководител на американската делегация, която присъства на церемонията по откриването в петък.