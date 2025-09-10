Експертите описаха земетресението като част от "нормална, спокойна поредица от афтъртрусове“ с потенциални афтъртрусове с магнитуд до 4,5, според Костас Папазахос, професор по сеизмология в университета "Аристотел“ в Солун. "Няма да се изненадаме, ако видим афтъртрус с магнитуд 4,5“, каза той пред "Катимерини“.
Герасимос Пападопулос, сеизмолог в Гръцкия средиземноморски университет, заяви, че са регистрирани около 25 вторични труса, нито един от които не е надвишавал 2,8. Той добави: "Отворено е за вторични трусове от 3,5 до 4,5.“
Папазахос отбеляза, че епицентърът е бил в зона с ниска сеизмичност, без история на големи земетресения, но предупреди за неизвестни разломи. "Ако това земетресение беше на 20 километра
Властите съобщиха за незначителни щети на около 15 къщи и няколко обществени сгради в община Каристос. Кметът Лефтерис Равиолос заяви, че проверките са започнали незабавно и не са открити опасни щети. "Има само повърхностни щети“, каза той пред Катимерини.
Училищата, чието отваряне е планирано да започне след два дни, също ще бъдат инспектирани. Властите заявиха, че във вторник в засегнатите райони е преобладавало спокойствие.
