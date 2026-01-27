Сериозно сътрудничество между България и Унгария в областта на образованието
По време на събитието бяха подписани 40 Меморандума за сътрудничество между 6 унгарски университета и 23 български висши училища. "Това е още една стъпка в подкрепата на укрепването на нашето партньорство и отваря възможности за задълбочаване на институционалното сътрудничество между нашите висши училища“, посочи още акад. Витанов.
Председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България проф. Миглена Темелкова изрази увереност, че подписаните договори за сътрудничество ще бъдат фундамент, върху който университетите от двете страни ще градят продуктивни и ефективни партньорства. "Това е само началото на обмен на идеи, добри практики и опит в развитието на образователното пространство – то е наше общо – регионално, дунавско, европейско“, посочи проф. Темелкова.
Форумът беше организиран от Съвета на ректорите на висшите училища в България, в партньорство с община Самоков, Регионален съвет за развитие на Самоков и Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството на България в Унгария. В събитието участваха президентът на Конференцията на ректорите в Унгария проф. Бела Меркели, ръководствата на висши училища от България и Унгария, представители на държавни институции, дипломатическия корпус, бизнеса и академичната общност. Официални гости бяха още посланикът на Унгария в България Н.Пр. Миклош Борош, почетният консул на България в Унгария Йордан Бочков и кметът на Община Самоков д-р инж. Ангел Джоргов.
