Серия от земетресения разтърси Гърция, училищата в Янина са затворени
©
На 8 февруари е регистриран трус със магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер последвано от трус от 3,9 по Рихрет. Трусовете са на разстояние от 152 км югозападно от Лариса, 20 км югозападно от Янина, на дълбочина 5 км.
Последният трус е регистриран в 06:19 часа местно време (съвпада с българското).
Училищата в община Янина ще бъдат затворени на 9 февруари, за да могат технически екипи да извършват проверки на училищните сгради.
В съответното съобщение община Янина информира, че поради силните сеизмични вибрации, възникнали в ранните часове на неделя, както и наблюдаваната постсеизмична активност, е решено по чисто превантивни причини да се преустанови работата на всички училищни звена, както и на детските градини.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
10:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иран най-сетне обяви името на новия си върховен лидер
22:56 / 08.03.2026
Турция ще разположи шест изтребителя F-16 в Северен Кипър заради ...
22:08 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.