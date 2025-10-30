Сподели close
Проливни дъждове и бури засегнаха Андалусия през последните часове, в резултат на което няколко района са наводнени. Най-сериозните проблеми са в Севиля, където вчера цял ден бе обявена оранжева степен на тревога, и Уелва, където вчера нивото на опасност се повиши до червено в голяма част от района, предава 20minutos.

Беше активирана системата за предупреждение чрез мобилни телефони, като се призоваваше гражданите да избягват ненужни пътувания и да проявяват максимална предпазливост.

През целия ден вчера бяха отбелязани наводнения по пътища, магазини, мазета и партерни етажи на сгради.

Десетки пътища и университети преустановиха работата си, тъй като основната пътна мрежа в района е наводнена.