Беше активирана системата за предупреждение чрез мобилни телефони, като се призоваваше гражданите да избягват ненужни пътувания и да проявяват максимална предпазливост.
През целия ден вчера бяха отбелязани наводнения по пътища, магазини, мазета и партерни етажи на сгради.
Десетки пътища и университети преустановиха работата си, тъй като основната пътна мрежа в района е наводнена.
