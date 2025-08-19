ЗАРЕЖДАНЕ...
Шефът на Пентагона и Кенеди-младши показаха как тренират заедно
©
Видео, разпространено в социалните мрежи показва как Кенеди и Хегсет правят различни видове упражнения. Доста от коментарите гласяха, че и двамата имат "добра форма".
"Това е началото на национална кампания за възстановяване на добрата форма на американците. Обръщаме се към нашия приятел Шон Дъфи (секретар по транспорта на САЩ) да приеме предизвикателството", написа още Кенеди.
Още от категорията
/
Sky News: Руската Федерална служба за сигурност твърди, че Украйна е атакувала с дрон атомна електроцентрала
17.08
Тропическата буря "Ерин" се засили до ураган от 5-та степен и връхлита северните карибски острови
17.08
"Всички деца споделят еднакви тихи мечти за любов, възможности и защита": Fox News публикува емоционалното "писмо за мир" на Мелания Тръмп до Путин
17.08
Ужас в Румъния, опашки от хора по бензиностанциите - пълнят туби с гориво! Делян Добрев: Празнувайте, че се отървахме от Асен Василев!
02.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.