"В заседателната зала всичко се движи толкова бързо, колкото и на модния подиум. Ако историята не се продава достатъчно бързо, не само креативният директор се променя, но и капитанът“, каза експертът по луксозни стоки Марко Руфа в LinkedIn, коментирайки напускането на Джакопо Вентурини, което не беше изненада.
След пет години лоялна служба, той е подал оставка от поста си на главен изпълнителен директор на Valentino. На 30 юни италианската модна къща сподели, че Вентурини е в болничен.
Марката цитира "взаимно споразумение“ и дата на влизане в сила на напускане в сряда, 13 август.
