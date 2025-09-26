ЗАРЕЖДАНЕ...
Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия. Започнато е епидемиологично разследване
©
Министърът на здравеопазването Александру Рогобете каза пред Digi24, че болницата е съобщила "твърде късно“ за ситуацията.
Министерството на здравеопазването обяви санкциите, наложени от инспекторите на Дирекцията за обществено здравеопазване в Яш след проверките, извършени в Детската спешна клинична болница, след появата на огнище на инфекция с бактерията Serratia Marcescens. Ето и някои от тях:
- Епидемиологът на болницата е глобен с 10 000 леи за неспазване на законовите разпоредби при контрол на нозокомиалните инфекции.
- Лекарят от интензивното отделение е получил глоба от 10 000 леи за неспазване на протоколите и процедурите.
- Здравното звено е било глобено с 50 000 леи за неспазване на протоколите и процедурите.
"Първият случай беше на 7 септември. Когато идентифицирахме три случая, ги докладвахме като огнище и предприехме необходимите мерки, а именно: ограничаване на приема в интензивното отделение, обучение и преквалификация на персонала по хигиена на ръцете и методи за почистване. Бяха взети бързи тестове на хранителните среди от интензивното отделение, от повърхности, от оборудване, от вентилация, от ръцете на персонала. На 16-ти се появиха и другите случаи. Информирахме да не приемат пациенти от други окръзи, освен в рамките на лимита на местата в другия корпус. Идентифицираният микроб е чувствителен към антибиотици", обясни представител на болницата.
По време на регистрираните първи три случая, в отделението е имало общо девет хоспитализирани деца. Шест от тях са починали през последната седмица и половина. Към този момент едното е преместено в столицата, другото е в онкологично отделение, а третото остава в интензивно отделение.
Лекарите обясниха, че тази инфекция се появява, когато пациентът има много нисък имунитет.
Още по темата
/
Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен язовир се срути, отприщвайки 68 милиона тона вода
24.09
България арестува руския собственик на кораба, който е в центъра на експлозията в Бейрут, при която загинаха 218 души
16.09
Още от категорията
/
Британското правителство обмисля помощ за доставчиците на Jaguar Land Rover след мащабната кибератака
25.09
"Цели три много зловещи събития": Тръмп иска Гутериш да разследва инцидентите по време на посещението му сградата на ООН
25.09
Сирийският джихадист, превърнал се в президент: Речта на Ал Шараа пред ООН се превърна в исторически момент
24.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Опозицията в РСМ: Ако Македония не се присъедини към ЕС, част нас...
11:33 / 25.09.2025
"Цели три много зловещи събития": Тръмп иска Гутериш да разследва...
08:26 / 25.09.2025
Второ летище в Дания бе затворено заради дронове
08:26 / 25.09.2025
Петър Кичашки: Като кихне Америка, Европа ляга болна
23:02 / 24.09.2025
Берлин: Руски самолети провокираха военноморска фрегата в Балтийс...
21:59 / 24.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.