Шест месеца война в Газа: Десетки хиляди израелци излязоха на протест

© Десетки хиляди израелци излязоха по улиците в събота, за да протестират срещу Бенямин Нетаняху, тъй като войната на Израел в Газа достигна половин година, пише The Guardian.



Организаторите съобщиха, че около 100 000 души са се събрали на кръстовището в Тел Авив, преименувано на площад "Демокрация", след масовите протести срещу спорните съдебни реформи миналата година.



Скандирайки "избори сега", протестиращите призоваха израелския министър-председател да подаде оставка, тъй като в неделя войната в Газа навлезе в седмия си месец.



Митинги се проведоха и в други градове, като лидерът на израелската опозиция Яир Лапид взе участие в един от тях в Кфар Саба преди заминаването си за преговори във Вашингтон.



"Те не са научили нищо, не са се променили", заяви той и добави: "Докато не ги изпратим у дома, те няма да дадат на тази страна шанс да продължи напред".



Израелските медии съобщиха, че на митинга в Тел Авив са избухнали сблъсъци между протестиращи и полиция, а полицията съобщи, че един протестиращ е бил арестуван.



По-късно към протестиращите в Тел Авив се присъединиха семействата на заложниците от Газа и техни поддръжници.



По-рано армията обяви, че войниците са открили тялото на заложник, отвлечен от палестински бойци по време на 7 октомври.



Тялото на Елад Кацир, 47-годишен фермер от кибуца Нир Оз, е било открито от командоси в южната част на Хан Юнис, съобщиха Израелските сили за отбрана (ИСО). Той е бил убит от своите похитители от "Палестински ислямски джихад" (ПИД) и погребан там в средата на януари, съобщиха ИОС, позовавайки се на разузнавателна информация, без да дава повече подробности. От ИДИЛ не са предоставили незабавен коментар.



С откриването на тялото на Кацир броят на телата на заложниците, които армията твърди, че е прибрала от Газа по време на войната, става 12. Армията твърди, че в Газа все още се държат 129 заложници, включително 34, за които се предполага, че са мъртви.



Според израелски данни нападението на ХАМАС е довело до смъртта на 1170 души в Южен Израел, повечето от които цивилни.



По данни на министерството на здравеопазването в управляваната от ХАМАС територия при ответната офанзива на Израел срещу ХАМАС в Газа са загинали най-малко 33 137 души, предимно жени и деца.



В изявление по повод навършването на половин година от конфликта президентът Исаак Херцог заяви, че Израел води "кървава и трудна война".



"В 6:29 ч. сутринта на 7 април отбелязваме шест месеца от жестоката терористична атака и ужасяващото клане", заяви Херцог в събота.



"Половин година от това престъпление срещу нашите сестри и братя, срещу нашата държава, това престъпление срещу човечеството", заяви президентът.



Израелските отбранителни сили (ИОС) обявиха, че по време на шестмесечната война с ХАМАС в Газа са убити 604 израелски войници и 3193 са ранени, докато в 41 израелски войници загубиха живота си от "приятелски огън".



ИОС съобщиха, че по време на шестмесечния конфликт ХАМАС е изстрелял повече от 9000 ракети по цели в Израел, предава The Times of Israel.



Според официални данни ИОС са убили повече от 13 000 бойци на ХАМАС и членове на други терористични групировки в Ивицата Газа от началото на войната, от които около 1000 са били убити на 7 октомври миналата година, когато ХАМАС атакува Южен Израел.