Ще кацнат ли във Варна сънородниците ни: Спряха всички полети от и до Дубай до второ нареждане
©
Същевременно увериха, че ще споделят актуализации, когато има такива.
"Безопасността на нашите пътници и екипаж е наш най-висок приоритет и няма да бъде компрометирана", пишат от екипа на авиолинията.
Клиентите, резервирали пътуване с "Емирейтс" между 28 февруари и 31 март включително, могат да се презапишат за друг полет до желаната дестинация на или преди 30 април, или да заявят възстановяване на сумата.
Както по-рано ви съобщихме днес във Варна се очакваше да пристигнат 180 наши сънародници от Дубай.
Още по темата
/
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
10:02
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят поетапно израелското въздушно пространство
08.03
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
Още от категорията
/
Има надежда сънародниците ни да кацнат във Варна: Международните летища в Дубай частично възобновиха дейността си
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иран най-сетне обяви името на новия си върховен лидер
22:56 / 08.03.2026
Турция ще разположи шест изтребителя F-16 в Северен Кипър заради ...
22:08 / 08.03.2026
Арагчи: Иран не е готов да обсъжда условията за прекратяване на в...
16:47 / 08.03.2026
ОАЕ отрекоха да са ударили инсталация за обезсоляване в Иран
16:21 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.