ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще падне ли социализмът в Боливия след 20 години на власт?
©
Партията, която дойде на власт с първите избори на Ево Моралес през 2005 г., рискува да загуби правния си статут, ако не успее да достигне 3% - праг, който не е достигала в социологическите проучвания.
Двама кандидати от опозицията са практически наравно: центристко-десноцентристкият бизнес магнат и бивш министър на планирането Самюел Дория Медина, следван от десния бивш президент Хорхе "Туто“ Кирога.
Изключително непопулярен на фона на най-тежката икономическа криза в страната от четири десетилетия, 61-годишният президент Луис Арсе реши да не се кандидатира.
Бивш министър на финансите при Моралес в продължение на 14 години, Арсе пое контрола над "Движение за социализма" постепенно през последните години. Той номинира 36-годишния си министър на правителството, Едуардо дел Кастийо, който в социологическите проучвания дава около 2%, за кандидат за президент.
65-годишният Моралес е обект на заповед за арест защото се предполага, че има дете от 15-годишно момиче, което го е накарало да се установи в район за отглеждане на кока в централна Боливия от октомври насам в опит да се кандидатира отново за власт.
След като се регистрира в друга партия, но му било забранено от конституционни и избирателни решения, първият президент на Боливия от коренното население свиква протести, които ескалират в смъртоносни сблъсъци с полицията .
Той призовава поддръжниците си да пуснат нулеви гласове в неделя, твърдейки, че ако броят им надхвърли броя на гласовете за водещия кандидат, това ще означава, че той е спечелил .
"Преди призива на Моралес, анулираните гласове бяха около 10%; сега са 12%. Дори и да се повиши, съмнявам се, че ще стане много по-високо – а анулираните гласове имат много причини, не само той“, каза политическият анализатор Карлос Торансо.
Тъй като исторически погледнато, анкетите в Боливия са ненадеждни и много избиратели остават нерешителни, Торансо смята, че все още има "малък шанс“ трето име да стигне до потенциален балотаж срещу Дория Медина или Кирога: 36-годишният сенатор Андронико Родригес.
Родригес, фигура с най-висок рейтинг в лявото поле, класираща се между трето и пето място, някога беше смятан за естествен наследник на Моралес поради коренното си население и лидерството си в съюза на производителите на кока, но беше наречен предател, защото сам се кандидатира.
Дългогодишен член на социалистическата партия, сенаторът реши да я напусне и да се кандидатира с лявата коалиция Alianza Popular – още един знак за това колко фрагментиран е станал вотът на левицата.
Около 7,9 милиона боливийци имат право да гласуват, като предварителните резултати се очакват в 21:00 часа местно време.
Централният въпрос на кампанията е икономическата криза, която анализаторите смятат за най-тежката от хиперинфлацията през 1985 г. насам, с недостиг на долари и гориво, дълги опашки и стремглаво нарастваща инфлация.
Ако никой кандидат не получи повече от 50% от гласовете или поне 40% с 10-точкова преднина пред подгласника, на 19 октомври ще се проведе безпрецедентен втори тур.
За анализатора Торанцо едно е сигурно: "Движение за социализма" ще напусне властта, въпреки че ще бъде "трудно за тях да я предадат, защото я държат от 20 години с почти абсолютен контрол върху парламента, съдебната система и избирателната власт“.
Арсе заяви пред The Guardian, че ще уважи резултата, ако десницата спечели.
"Както Фидел Кастро е написал в книгата си, " историята ще ни оправдае“, защото в дългосрочен план хората ще разберат всичко, което трябваше да преживеем“, каза Арсе, добавяйки: "Сигурен съм, че ще липсваме на населението след това.“
Още от категорията
/
Поредно безумие на пътя: Да караш в насрещното по магистралата и да се ядосваш, че не те пускат да минеш
16.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Член на Управителния съвет на ЕЦБ с едно последно предупреждение
21:47 / 16.08.2025
Тръмп: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецка област
19:59 / 16.08.2025
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:42 / 16.08.2025
Европейските лидери са поканени да се присъединят към срещата Тръ...
17:46 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.