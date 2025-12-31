"Ще вдигна тост с хубаво българско вино": Кристин Лагард с обръщение часове преди страната ни да влезе в еврозоната
"Тя ще бъде 21-вия член и сме радостни, че можем да приветстваме всички българи в еврозоната. Обещавам, че ще вдигна тост за този момент, разбира се с хубаво българско вино, за да отпразувам повода", каза още тя.
ФОКУС припомня, че по-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също се изказа в платформата Х относно влизането на България в еврозоната.
Най-важните важните въпроси и техните отговори за еврото може да видите ТУК.
