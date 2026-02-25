Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Швейцария ще изплати еднократно обезщетение от 50 000 швейцарски франка (56 000 долара) на тежко ранените оцелели и семействата на загиналите при пожара в в бар в ски курорта Кран Монтана, при който загинаха 41 души, а 115 бяха ранени. Това се посочва в изявление на Швейцарския федерален съвет.

Солидарната помощ има за цел да осигури бърза финансова подкрепа и да засвидетелства съчувствие към пострадалите, съобщи Федералният съвет на Швейцария.

Компенсацията ще бъде предоставена за всеки загинал и за всички хора, които са били хоспитализирани вследствие на инцидента.

"Федералният съвет споделя с жертвите и техните семейства желанието за истина и справедливост", заяви президентът Ги Пармелин. "И ние искаме да знаем какво и защо се е случило и как е могло да бъде предотвратено", добави той.

Припомняме, че в навечерието на Нова година в бар Le Constellation в швейцарския курорт Кран-Монтана избухна пожар, при който загинаха 40 души, а близо бяха ранени 116, сред които предимно млади хора.

Сред обектите на разследването са собственици на бара Жак Морети и съпругата му.