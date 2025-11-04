Сигнал за бомба опразни пистите и спря всички полети на летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон
Полицаи са пристигнали на пистата и са се събрали зад неподвижен самолет, след като във вторник е било издадено разпореждане за спиране на полетите.
Всички излитащи полети от летището във Вашингтон са били отменени, съобщава WUSA, филиал на CBS.
Според местните медии това е единственият самолет на пистата.
Официалните лица не разкриват точната причина за спирането, но източник, запознат със ситуацията, твърди, че е имало бомбена заплаха, съобщава CNN.
