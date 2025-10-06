NTB.
Няколко пристигащи полета са били забавени или пренасочени, след като полицията е получила сигнал около полунощ, че пилот на Norwegian Air е видял от три до пет дрона по време на подхода към летището, съобщи норвежката информационна агенция, цитирайки полицията.
Медията допълва, че наблюдението остава непотвърдено и че всички операции на летището са възобновени.
