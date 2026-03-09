Изборът на Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Иран се счита от много анализатори за признак за по-нататъшно укрепване на доминирането на твърдолинейните сили в политическата система на страната в период на засилени напрежения в Близкия изток и международен натиск върху Техеран.56-годишният духовник е вторият син на Али Хаменей, който ръководеше Ислямската република в продължение на почти четири десетилетия, преди да бъде убит при последните атаки на САЩ и Израел.Изборът му от Събранието на експертите - органът от 88 духовници, отговорен за избора на върховния лидер - се счита от някои анализатори, както съобщава, за развитие, което придава на политическата система характеристики на "династия“, тъй като за първи път властта преминава директно от баща на син.Това предизвика реакция от Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че поемането на лидерството от сина на Али Хаменей няма да бъде прието. Всъщност, едва вчера той подчерта, че "ако следващият лидер на Иран не получи нашето одобрение, той няма да се задържи дълго“, което е развитие, което Техеран не приема, подчертавайки, че това е процес, който засяга изключително Иран.Роден през 1969 г., Моджтаба Хаменей следва религиозни науки, както и братята му, но без да достигне степента на муджахидин, ниво на ислямско право, което мнозина считат за необходимо за заемането на поста на върховен лидер.Въпреки че никога не е заемал официална държавна длъжност и рядко се е появявал публично, от години се счита за една от най-влиятелните личности в сенките на властта в Техеран.Според американски дипломатически телеграми, публикувани чрез WikiLeaks, той е бил описван – както съобщава BBC – като "силата зад религиозните одежди“, с значително влияние върху механизмите на режима.Моджтаба поддържа тесни връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), един от най-силните стълбове на иранската политическа и военна система, както и с икономически мрежи, които подкрепят властта на режима.Името му се появи силно в публичния дебат още от президентските избори през 2005 г., които доведоха до възхода на твърдолинейния Махмуд Ахмадинеджад.Реформаторският кандидат Мехди Каруби го обвини в отворено писмо, че е се намесил в процеса чрез мрежите на Революционната гвардия и паравоенната организация Басидж.Четири години по-късно, след спорното преизбиране на Ахмадинеджад през 2009 г., избухват масови протести в цялата страна, известни като "Зеленото движение“.Протестите бяха жестоко потушени, а на някои от тях се чуваха лозунги, насочени и срещу Моджтаба Хаменей, което показва колко важна вече се считаше ролята му в рамките на режима.През 2019 г. САЩ му наложиха санкции, обвинявайки го, че работи в тясно сътрудничество с ръководството на Революционната гвардия за прокарване на регионалната политика на Иран и репресиите в страната.Издигането му на върха на властта се оценява като знак за продължаване на политическата линия, следвана от баща му.Мнозина анализатори считат, че подкрепата на Революционната гвардия и твърдолинейните кръгове е била решаващ фактор за избора му.Моджтаба Хаменей поема ръководството на Иран в особено критичен момент, когато страната е изправена пред икономически натиск, вътрешно недоволство и нарастващо международно напрежение.В същото време неговото наследяване идва в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като "неприемливо“ поемането на властта от сина на Али Хаменей, което засилва и без това напрегнатите отношения между Вашингтон и Техеран.