Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион, на 38 км източно-югоизточно от Йерапетра, и е било с дълбочина от 52 км.
Трусът е регистриран в 13:01 часа местно време, което съвпада с българското. Няма данни за пострадали и щети.
Силен вторичен трус е регистриран край остров Крит
