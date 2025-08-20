Business Insider.
Инцидентът е окол 2:00 часа сутринта, когато службите за спешна помощ са получили сигнал за силна експлозия. Полицейски служители, пристигнали на мястото на инцидента, са открили овъглени останки.
"В царевична нива открихме изгорели предмети с различни размери, разпръснати в радиус от няколко десетки метра. Това са изгорели метални и пластмасови фрагменти “, обясни помощник-помощник Марчин Йозвик.
В момента властите се опитват да определят точния обект, причинил експлозията. "Полицейски служители са на място и проверяват района“, каза асистент Марчин Йозвик, добавяйки, че подробностите остават неясни.
Няма пострадали при инцидента. Експлозията е счупила прозорци на три близки къщи.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.