Силни бури нанесоха огромни щети в Италия
В област Ломбардия буреносни ветрове изкорениха дървета, а покриви на къщи бяха отнесени. Градушка удари област Пиемонт, като повреди автомобили.
Пътища и къщи бяха наводнени. Прекъснато е било и електричеството.
Над 200 обаждания в рамките на 12 часа е получила пожарната служба заради бурята.
