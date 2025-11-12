Сподели close
Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в района край Гренландско море. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 1050 км западно от Мурманск, Русия, на 553 км северозападно от Анденес, Норвегия, и е било на дълбочина 10 км. 

По данни на EMSC трусът е станал в 7:03 часа местно време.