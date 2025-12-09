EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 265 км югоизточно от Бийск, на 40 км северозападно от Акташ, и е било на дълбочина 13 км.
Трусът е регистриран в 17:36 часа местно време, като до момента няма данни за пострадали или щети.
Силно земетресение е регистрирано в Сибир
