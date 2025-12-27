Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Тайван. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на  60 км източно-североизточно Килунг,Тайван, на 31 км източно от Илан,Тайван, на дълбочина 68 км.

Трусът е регистриран в 23:05 часа местно време. Издадено е предупреждение за опасност от вълни цунами.