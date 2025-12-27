EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 60 км източно-североизточно Килунг,Тайван, на 31 км източно от Илан,Тайван, на дълбочина 68 км.
Трусът е регистриран в 23:05 часа местно време. Издадено е предупреждение за опасност от вълни цунами.
Силно земетресение от 6.6 по Рихтер разтърси Тайван
