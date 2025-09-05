ЗАРЕЖДАНЕ...
Силно земетресение разтресе Сърбия
©
Трусът е регистрир на 65 км североизточно от Митровица, Косово, на 9 км северозападно от Соколовица, Сърбия, на дълбочина 3 км. Според данните на EMSC трусът е станал около 14:43 часа местно време (15:43 българско време).
Още по темата
/
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
31.08
Затворени летища, училища и масова евакуации, Виетнам се подготвя за най-мощната буря за тази година
25.08
Още от категорията
/
Проф. Дронзина: Присъствието на Путин като почетен гост на военния парад в Китай стана сцена за демонстрация на руско-китайски съюз, това е изключително неприемливо за европейските държавни глави
17:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
След смъртоносното земетресение в Афганистан: Нов силен трус от 5...
20:59 / 04.09.2025
Голям пожар близо до Солун!
17:30 / 04.09.2025
Кола се вряза в група деца в Берлин, има много пострадали
16:01 / 04.09.2025
Жертвите на трагедията в Лисабон са вече 17
13:10 / 04.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.