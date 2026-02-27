EMSC).
Земетресение е регистрирано на 83 км западно от Сумгаит, Азербайджан, на 21 км северу от Шемахи, Азербайджан, на дълбочина 7 км. Трусът е регистриран на 27 февруари в 15:52 часа местно време (13:52 българско време).
Силно земетресение разтърси Азербайджан
