Силно земетресение с магнитуд от 4,9 по Рихтер разтърси днес Азербайджан. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресение е регистрирано на 83 км западно от Сумгаит, Азербайджан, на 21 км северу от Шемахи, Азербайджан, на дълбочина 7 км. Трусът е регистриран на 27 февруари в 15:52 часа местно време (13:52 българско време).