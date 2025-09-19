ЗАРЕЖДАНЕ...
Силно земетресение разтърси Чили
Земетресението е станало около 1:55 ч. местно време на 85 километра източно от Алта Осписио. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 94 километра.
Към момента не се съобщава за пострадали.
