Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) съобщи, че земетресение с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер разтърси Тарапака, Чили.Земетресението е станало около 1:55 ч. местно време на 85 километра източно от Алта Осписио. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 94 километра.Към момента не се съобщава за пострадали.