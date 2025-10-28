Сподели close
Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в Антофагаста, Чили. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 109 км югоизточно от Калама, на

61 км югозападно от Сан Педро де Атакама и е бил с дълбочина 106 км. Трусът е регистриран в 04:57 часа местно време.