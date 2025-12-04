Сподели close
Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Южен Синцян, Китай. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 156 км западно-югозападно от град Аксу, на 146 км северозападно от град Тумксук, и е бил на дълбочина 10 км. 

Трусът е регистриран в 13:44 часа местно време. До момента няма информация за пострадали или щети.