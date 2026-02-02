EMSC).
Епицентърът на труса е бил на 78 км западно от Керч, Украйна, на 35 км северозападно от Шчолкино, Украйна. Дълбочината му е била на 10 км.
Няма данни за щети или пострадали.
Силно земетресение разтърси Крим
