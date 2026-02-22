EMSC).
Трусът е регистриран на 777 км североизточно от Петропавловск-Камчатски, на 462 км югозападно от Северо-Курилск, на дълбочина 10 км.
Силно земетресение разтърси Курилските острови
