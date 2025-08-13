ЗАРЕЖДАНЕ...
Силно земетресение разтърси Турция!
Установено е, че земетресението е станало на дълбочина 5,12 километра, предаде TRT Haber.
Няма данни трусът да е бил усетен в България.
Потребителите на Android са получили предупреждението на Google, 30 секунди преди земетресението в Турция
11.08
Проф. Хасан Сьозбилир предупреди: Земетресението край Мармарис може да предизвика разломи на сушата
03.06
Турски сеизмолог след земетресението край Крит: То е във важен разлом, последиците от нов трус могат да са разрушителни
14.05
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
11:50
Полет от София за Лондон не е допуснат във въздушното пространство на Чехия, ескортиран е от германски изтребители
11:03
NYT: Русия вероятно стои зад хакерската атака срещу системата за завеждане на дела във федералните съдилища в САЩ
12.08
Експерт: Санкциите в Гърция при работа в горещо време започват от 8 000 евро, у нас от 1 500 лв, наредбата трябва да се преработи
12.08
NYT: Русия вероятно стои зад хакерската атака срещу системата за ...
22:57 / 12.08.2025
Стана ясно къде ще е срещата между Тръмп и Путин
22:11 / 12.08.2025
Белият дом: За Тръмп срещата с Путин ще бъде упражнение "по слуша...
21:23 / 12.08.2025
АЕЦ "Запорожие" е в дим: Пожар бушува до най-голямата атомна елек...
19:59 / 12.08.2025
