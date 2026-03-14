Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд от 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Крит днес. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 177 км западно от Ираклион, Гърция, на 55 км югозападно от Палеохора, Гърция, на дълбочина 10 км.

Трусът е регистриран в 18:21 часа местно време (съвпада с българското).