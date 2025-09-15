ЗАРЕЖДАНЕ...
Силно земетресение с магнитуд от 5.4 в Средиземно море
Според данните трусът е бил засечен в 11:55 ч. местно време (12:55 българско време). Епицентърът му е бил на 225 км североизточно от Валета, Малта, на 226 км южно от Корми, Малта. Дълбочината на огнището му е била 10 км.
Засега няма данни за пострадали или материални щети.
