Земетресение с магнитуд от 5.4 е регистрирано днес в центалната част на Средиземно море. Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център ().Според данните трусът е бил засечен в 11:55 ч. местно време (12:55 българско време). Епицентърът му е бил на 225 км североизточно от Валета, Малта, на 226 км южно от Корми, Малта. Дълбочината на огнището му е била 10 км.Засега няма данни за пострадали или материални щети.