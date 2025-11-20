EMSC).
Трусът е регистриран на 34 км североизточно от Османие, Турция, на км 7 км югоизточно от Бахче, Турция, на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 12:09 часа местно време (11:09 часа българско време).
Силно земетресение удари Централна Турция
©
Още по темата
/
Близо 300 души загинаха при двата тайфуна ''Калмаеги'' и ''Фунг Уонг'', ударили Филипините през ноември
17.11
Още от категорията
/
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Галерия в Лувъра затвори
17.11
Сваленият премиер на Бангладеш Шейх Хасина е осъден на смърт за престъпления срещу човечеството
17.11
NI: Какво трябва да знаете за Raven Rock, бункерът на американското правителство в случай на ядрен конфликт
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Русия се съгласи да продаде своя дял от NIS
15:37 / 19.11.2025
NIS подаде нова заявка за специален лиценз към Министерството на ...
11:17 / 19.11.2025
OFAC: Санкциите на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" вече постигат ж...
12:11 / 18.11.2025
Четиричленно семейство почина в хотел в Истанбул
12:05 / 18.11.2025
12 души загинаха при пожар в Казахстан
11:24 / 18.11.2025
Гори редакция на хърватски вестник в Загреб
10:38 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.